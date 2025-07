Arriva il maltempo al Nord | nel Milanese cade un albero muore una donna

Il maltempo che si è abbattuto sul Nord Italia ha portato conseguenze drammatiche, tra cui un tragico incidente nel Milanese. Una donna di 63 anni di San Vittore Olona ha perso la vita quando un albero ha ceduto sotto la furia degli elementi, cadendo sulla sua strada a Robecchetto. Un episodio che sottolinea la forza della natura e l’urgenza di interventi di sicurezza tempestivi. La vicenda ci invita a riflettere sull’importanza della prevenzione in situazioni di emergenza.

Una donna di 63 anni, di San Vittore Olona, è morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dall’ondata di maltempo che questo pomeriggio ha investito la zona dell’Alto Milanese. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 di oggi a Robecchetto, piccolo comune agricolo nel milanese, in località Cascina Induno, in una zona boschiva e difficile da raggiungere per i soccorsi. La caduta. 🔗 Leggi su Feedpress.me