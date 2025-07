Replica La Promessa in streaming puntata 6 luglio 2025 | Video Mediaset

Non perdete l’appuntamento di oggi, domenica 6 luglio 2025, con la soap spagnola La Promessa. Immergetevi nelle emozioni di questa puntata ricca di colpi di scena: Don Rómulo, in condizioni critiche, confessa un omicidio e redige un testamento a favore di Pia. Rivedete l’episodio in replica streaming su Video Mediaset e scoprite cosa succede nel dramma che tiene con il fiato sospeso milioni di spettatori.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 6 luglio 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Don Rómulo versa in condizioni precarie: in carcere, ha confessato un omicidio a Pia e ha redatto un testamento che lascia tutto a lei.

