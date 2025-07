Salvarono migranti ma rischiano di finire in carcere

Due finanzieri che hanno salvato 20 migranti in Calabria rischiano ora di finire in carcere, con una condanna sospesa a due anni e un risarcimento di 850mila euro. Il loro coraggio nel soccorso si scontra con accuse di naufragio e responsabilità legali, tra tensioni e dilemmi morali. La vicenda solleva importanti domande sul confine tra dovere e rischio, mettendo in luce il difficile equilibrio tra salvataggio e responsabilità.

Sulle spalle hanno una condanna con pena sospesa a due anni di carcere e 850mila euro di risarcimento: sono due finanzieri che il 30 agosto 2020 in Calabria gestirono il soccorso di un veliero con 20 migranti. Un incendio e un'esplosione nel vano motore dell'imbarcazione provocarono quattro morti, annegati nel tentativo di salvarsi e cinque feriti gravi. Ora i due uomini dello Stato affronteranno il processo d'Appello, accusati di naufragio e omicidio colposo.

