Incubo borseggiatori Venezia dice basta

Venezia, perla d'acqua e di cultura, da sempre incanta i visitatori, ma il suo fascino rischia di essere offuscato dall'incubo dei borseggi. Approfittando della calca e dell'anonimato, i malviventi si confondono tra turisti ignari, sfilando portafogli e documenti. Residenti e commercianti, stanchi di questa routine, hanno deciso di reagire: è ora di dire basta e ripristinare la sicurezza e la serenità nella loro amata città .

Si confondono con i turisti, approfittando della calca, e sfilano dalle borse e dagli zaini, soldi, portafogli, documenti. Quasi sempre sono con dei complici, abili nel non farsi notare, e fuggono veloci per le calli, le strade della cittĂ , col bottino appena conquistato. A Venezia è sempre così, in ogni stagione dell'anno. Residenti e commercianti, esasperati, hanno organizzato una manifestazione per dire "basta". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incubo borseggiatori, Venezia dice "basta"

In questa notizia si parla di: venezia - basta - incubo - borseggiatori

Il Venezia ci mette il cuore ma non basta: perde 3 a 2 con la Juve e torna in serie B - Il Venezia ha lottato con tutte le sue forze, ma non è bastato per evitare la retrocessione in Serie B.

#Radio1?Il turismo è una risorsa fondamentale per l’Italia, ma il cosiddetto overtourism ha anche un impatto sociale importante — soprattutto sulla sicurezza e sulla qualità della vita nelle città d’arte. A Venezia, dopo un lungo lavoro, abbiamo ottenuto una le Vai su Facebook

Incubo borseggiatori, Venezia dice basta; Milano, fila di auto spaccate vicino alle scuole elementari di Porta Venezia: “Tutte le mattine così”; Mestre. La lite tra vicini si trasforma in un incubo: minaccia il condomino con il pitbull senza museruola, po.

Violente e impunite: incubo borseggiatrici al Carnevale di Venezia - MSN - Il tuo avversario è Meloni ma il tuo vero nemico è Conte” ... msn.com scrive

Venezia, allarme borseggi, giornata da incubo. Insegue e smaschera due ladre: insultato e picchiato in calle - Il Gazzettino - Un “cittadino non distratto” ha avuto la sola colpa di segnalare ai passanti la presenza di borseggiatori ... Lo riporta ilgazzettino.it