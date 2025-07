L’Inghilterra non ha scuse per il povero inizio per Euro 2025

Cari appassionati di calcio, l’Inghilterra si prepara ad affrontare un 2025 cruciale e senza scuse. Lauren Hemp sottolinea come il difficile inizio non possa essere imputato ai giocatori reduci da infortuni, in vista delle sfide che attendono le Leonesse. Con la recente sconfitta contro la Francia, il team deve reagire e dimostrare il suo valore. La posta in gioco è altissima: il futuro del calcio inglese dipende da questa ripresa.

2025-07-06 20:38:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Lauren Hemp ha insistito sul fatto che l’inizio del travolgente in Inghilterra non può essere incolpato per i giocatori che tornano da un infortunio, dopo la loro sconfitta per 2-1 a Francia a Zurigo sabato. Le leonesse sono state secondarie per gran parte della partita, e ora affrontano uno scontro da non perdere contro i Paesi Bassi mercoledì per mantenere viva la loro difesa del titolo. Una seconda perdita consecutiva eliminerebbe i campioni europei in carica nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

