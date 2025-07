Cecina | incendio nel magazzino di un supermercato sull’Aurelia Distrutti pallet e imballaggi

Un incendio improvviso ha devastato il magazzino di un supermercato lungo l'Aurelia a Cecina, causando la completa distruzione di pallet e materiali di imballaggio. I vigili del fuoco di Livorno, distaccamento di Cecina, sono prontamente intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione dei magazzini commerciali, sottolineando l'importanza di misure preventive efficaci.

I vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Cecina, sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio 2025, a seguito di un incendio che è divampato nel retro del magazzino di un supermercato lungo la Via Aurelia, a Cecina, e che ha coinvolto dei pallet di legno e materiale di imballaggio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Cecina: incendio nel magazzino di un supermercato sull’Aurelia. Distrutti pallet e imballaggi

