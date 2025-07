Lotta Raul Caso si ferma all’ultimo ostacolo ed è argento nei 74 kg agli Europei Under 20

Un altro grande risultato per l’Italia ai Campionati Europei Under 20 di Caorle: Raul Caso si ferma all’ultimo ostacolo, conquistando comunque un prestigioso argento nei 74 kg di lotta. La giornata finale ha regalato emozioni e medaglie, portando il totale a quattro riconoscimenti, tra cui i bronzi di Rinella e Casarola e l'argento di Daniele. Un’edizione ricca di talento e passione che conferma il valore del settore giovanile italiano.

Raul Caso perde in finale e conquista la medaglia d’argento nella categoria al limite dei 74 kg in occasione dell’ultima giornata dei Campionati Europei Under 20 di lotta 2025. L’Italia chiude dunque la rassegna continentale giovanile di Caorle con un bottino di quattro medaglie complessive, dopo i bronzi al femminile di Fabiana Rinella e Angela Crapio Casarola ed i due argenti ottenuto nello stile libero maschile con Caso e (ieri) con Daniele Gubbiotti. Il livornese, autore di un ottimo cammino nelle eliminatorie del sabato con tre vittorie consecutive, ha ceduto stasera nella finalissima per l’oro al tedesco Manuel Wagin per 6-1 centrando comunque il terzo podio della carriera agli Europei U20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lotta, Raul Caso si ferma all’ultimo ostacolo ed è argento nei 74 kg agli Europei Under 20

