Inter col pensiero alle cessioni! Sono diversi i nomi in uscita

L'Inter non può pensare solamente alle entrate. Sì, è vero che gli introiti per la stagione appena conclusa sono stati altissimi, ma lo spazio in rosa è minimo e c'è bisogno di uscite. PROGRAMMA – L' Inter continua a seguire il programma organizzato dopo l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina. La storia di Hakan Calhanoglu ha forse sparigliato la situazione e per questo motivo lui è il primo nome in uscita in casa nerazzurra. Dopo gli acquisti di Petar Sucic, Luis Henrique e Ange-Yoan Bonny la dirigenza vuole assolutamente liberare spazio per pensare poi alle future entrate dei prossimi mesi.