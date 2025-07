La 18enne Mariia Buhaiova scomparsa da due giorni a Brindisi ricerche anche in mare

Una giovane vita in stand-by, la scomparsa di Mariia Buhaiova ha scosso la comunità di Brindisi. La 18enne ucraina, sparita da due giorni durante uno stage, è ora al centro di intense ricerche che si estendono anche in mare, mentre amici e familiari sperano in un suo ritrovamento sicuro. La sua assenza proietta un'ombra di preoccupazione sulla costa di Carovigno, alimentando il desiderio di ritrovarla al più presto.

Viene cercata in ogni angolo della costa di Carovigno, a nord di Brindisi, da oltre 24 ore la 18enne ucraina, Mariia Buhaiova che da venerdì pomeriggio si è allontanata dal villaggio turistico Meditur dove era impegnata in uno stage che si sarebbe concluso oggi. Sono stati i responsabili della struttura ieri mattina a presentare denuncia di scomparsa. Increduli per il mancato rientro durante. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La 18enne Mariia Buhaiova scomparsa da due giorni a Brindisi, ricerche anche in mare

Una giovane vita scompare nel nulla a Carovigno: Mariia, 18enne ucraina impegnata in uno stage presso il villaggio Meditur, è sparita venerdì sera tra Specchiolla e Torre Santa Sabina.

