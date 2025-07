Calciomercato Serie A | possibile asta 25 milioni per acquistarlo! L’ex Juventus infuoca l’estate tutti i dettagli sul suo futuro

L’estate sulla scena del calciomercato di Serie A si infiamma: Koni De Winter, ex Juventus e protagonista con il Genoa, potrebbe essere al centro di un’asta da 25 milioni di euro. Le sue prestazioni di rilievo hanno attirato l’interesse di diversi club di primo piano, pronti a sfidarsi per assicurarsi le sue qualità. Tutti i dettagli sul suo futuro promettono di tenere banco nelle prossime settimane.

Calciomercato Serie A: l'ex calciatore della Juventus ha attirato l'attenzione di diversi club, potrebbe scatenarsi un'asta. 25 milioni il prezzo. Dopo una stagione da protagonista assoluto con la maglia del Genoa, il futuro di Koni De Winter potrebbe essere lontano dalla Liguria. Secondo quanto riportato da La Repubblica, le eccellenti prestazioni del difensore belga hanno acceso i riflettori di diversi top club, tanto che per lui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta nel calciomercato Serie A quest'estate. Il Grifone, dal canto suo, ha fiutato l'affare e ha già fissato il prezzo per il suo gioiello.

