Juventus Next Gen Nonge verso il Kocaelispor Brambilla ha un nuovo portiere

La Juventus Next Gen si prepara a rinforzarsi e a guardare al futuro con rinnovata ambizione, puntando a elevare il livello della squadra e a centrare nuovi traguardi. Con l’arrivo di un nuovo portiere e il coinvolgimento di figure d’esperienza come Chiellini, il progetto giovanile bianconero si appresta a scrivere un capitolo ancora più entusiasmante. La strada è tracciata: ora, è tempo di agire e sorprendere.

Tempo per la Juventus Next Gen di mettersi a lavoro nella sessione di calciomercato, con l'obiettivo di portare la squadra di Brambilla ad un livello superiore per poter competere ancora una volta per i play-off di Serie C e chissà sperare in qualcosa di più. Tra acquisti e uscite, anche Giorgio Chiellini verrà chiamato in causa per cercare di migliorare il progetto di uno dei vivai più importanti d'Italia. La Juventus Next Gen si prepara dunque anche ad una serie di uscite, come quella di Joseph Nonge, centrocampista che si trasferirà al Kocaelispor, società turca che è riuscita a concordare il trasferimento del giovane classe 2005.

