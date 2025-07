LIVE Alcaraz-Rublev 6-7 6-3 6-4 6-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | lo spagnolo scherza col fuoco ma la vince in 4 set

Il duello tra Alcaraz e Rublev a Wimbledon 2025 è stato un vero spettacolo di tenacia e talento, con lo spagnolo che ha dimostrato di saper scherzare col fuoco prima di trionfare in quattro set. La tensione si tagliava col coltello, ma alla fine, l’iberico si prende il suo posto nei quarti. Resta con noi per vivere ogni emozione di questa partita epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ALCARAZ b. Rublev 6-7(5), 6-3, 6-4, 6-4! Con la prima vincente ha chiuso l’iberico, torna in quarti di finale a Wimbledon e sfiderà Cameron Norrie. A-40 Prima slice e rovescio di là! Poi lo smash, match point (2°). 40-40 La risposta di rovescio del russo! Ancora ace? 40-30 ACE (22°), che mostro! 30-30 Attenzione, sbaglia la smorzata lo spagnolo. Si riapre tutto! 30-15 Riga difensiva del russo e dritto vincente. Ci crede ancora! 30-0 Largo il dritto anomalo del russo. Meno due. 15-0 Mamma mia: ventunesimo ace dello spagnolo. 5-4 A quindici, forse per l’ultima volta Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Rublev 6-7, 6-3, 6-4, 6-4, Wimbledon 2025 in DIRETTA: lo spagnolo scherza col fuoco ma la vince in 4 set

