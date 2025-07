Al via a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas mediati da Egitto e Qatar

A Doha, la diplomazia tra Israele e Hamas riprende con negoziati mediati da Egitto e Qatar, ma le tensioni restano alte. Mentre Herzog insiste per un accordo di pace, Netanyahu respinge le richieste di Hamas, in un contesto segnato da 80 vittime a Gaza in sole 24 ore. La sfida è trovare un equilibrio tra dialogo e conflitto, con il rischio di un’escalation ancora più drammatica.

BRICS: cessate il fuoco immediato a Gaza. Herzog a Netanyahu: Firmi accordo - Israele: razzo da Gaza cade in kibbutz Nirim, nessun ferito; Guerra Gaza, Netanyahu domani da Trump: Richieste di Hamas inaccettabili. LIVE; Nuovo round di colloqui a Doha. Netanyahu: Inaccettabili le richieste di Hamas.

Sono iniziati nella capitale del Qatar, Doha, i colloqui tra Israele e Hamas mediati da Egitto e Qatar con l'obiettivo di raggiungere un accordo sul

