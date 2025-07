Ederson Juve | l’Atalanta ha fissato il prezzo per lasciar partire il brasiliano Servirà questa cifra ma c’è un altro grande ostacolo per Comolli

L’attenzione si accende sul futuro di Ederson, centrocampista di spicco dell’Atalanta e obiettivo di mercato della Juventus. La squadra bergamasca ha stabilito il prezzo per lasciar partire il suo talento brasiliano, aprendo nuovi scenari per la prossima sessione estiva. Tuttavia, tra offerte e ostacoli, il cammino verso un trasferimento di successo si complica. Quali sfide attendono Comolli e i dirigenti bianconeri? Scopriamolo nel dettaglio.

Ederson Juve: l’Atalanta ha stabilito la cifra per la quale ascolterà le offerte in estate. Ecco qual è il prezzo per lasciar partire il centrocampista. Il futuro di Ederson, uno dei centrocampisti più dominanti della Serie A, torna al centro del mercato con una novità importante. Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, l’Atalanta ha fissato il prezzo per il suo gioiello brasiliano, inviando un messaggio forte e chiaro a tutte le pretendenti, Juve e Inter in primis. Il club bergamasco non ha intenzione di fare sconti per una pedina considerata fondamentale nel nuovo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com