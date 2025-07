Hamilton si sfoga Ferrari ingovernabile a Silverstone | Una sbandata non sta mai ferma

Hamilton si sfoga dopo un difficile weekend a Silverstone, sottolineando come la Ferrari sembri ingovernabile e la sua monoposto non riesca a esprimere tutto il suo potenziale. Il pilota inglese, deluso dal mancato podio, analizza con lucidità le difficoltà incontrate: "Cerchi di cambiare qualcosa ma no, non funziona." La sua voce franca e consapevole apre uno squarcio sulle sfide attuali della Formula 1, lasciando il pubblico in attesa di risposte e miglioramenti.

Il pilota inglese deluso per essere arrivato ai piedi del podio, non pu√≤ fare a meno di spiegare con molta lucidit√† cosa non va: "Cerchi di cambiare qualcosa ma no, non funziona". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: hamilton - sfoga - ferrari - ingovernabile

‚ÄúSuccedono tante cose sullo sfondo, servono dei cambiamenti‚ÄĚ: Hamilton si sfoga sulla situazione in Ferrari - In un contesto di tensioni e sfide, Lewis Hamilton si apre su ci√≤ che accade dietro le quinte della Formula 1, esprimendo tutto il suo disagio e la sua frustrazione.

Hamilton si sfoga, Ferrari ingovernabile a Silverstone: Una sbandata, non sta mai ferma; Hamilton svela il suo peso: Controllo ogni giorno appena sveglio. Poi non posso mangiare per ore.

Hamilton si sfoga, Ferrari ingovernabile a Silverstone: ‚ÄúUna sbandata, non sta mai ferma‚ÄĚ - Il pilota inglese deluso per essere arrivato ai piedi del podio, non può fare a meno di spiegare con molta lucidità cosa non va: "Cerchi di cambiare ... Riporta fanpage.it

Sainz si sfoga sull'addio alla Ferrari: "Senza Hamilton avrei rinnovato" - MSN - Lewis Hamilton è così importante per la storia della Formula 1 che nessuna scuderia direbbe mai "no" a una sua proposta di ingaggio. Secondo msn.com