Taremi via dall’Inter? Destino segnato per l’iraniano! La Gazzetta svela | Bocciato ben prima di…

Il destino di Mehdi Taremi all’Inter sembra ormai segnato, con la Gazzetta che svela come la decisione fosse già presa prima ancora di iniziare. L’esperienza di Buchanan e le recenti scelte del club confermano: il futuro dell’attaccante iraniano potrebbe essere lontano dai nerazzurri. Una situazione che fa riflettere sulle strategie e sulle ambizioni della rosa interista. Ma qual è la vera direzione di questa storia? Solo il tempo potrà svelarlo.

Taremi via dall’Inter? Destino segnato per l’iraniano! La Gazzetta svela: «Bocciato ben prima di.». La decisione del club. L’esperienza di Tajon Buchanan e quella di Mehdi Taremi col mercato Inter sembra ormai arrivata ai titoli di coda. L’esterno canadese, classe 1999, non ha preso parte al Mondiale per Club con i nerazzurri, preferendo rispondere alla convocazione del Canada per la Gold Cup. Una scelta che ha fatto discutere e che, insieme a prestazioni poco incisive nella stagione appena conclusa, ha contribuito ad allontanarlo dal progetto tecnico del nuovo allenatore Cristian Chivu. Sulle sue tracce, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono già diversi club europei. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi via dall’Inter? Destino segnato per l’iraniano! La Gazzetta svela: «Bocciato ben prima di…»

In questa notizia si parla di: inter - taremi - destino - segnato

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta conquistando sempre più spazio all'Inter grazie a prestazioni brillanti in Serie A e Champions League.

Çalha va al Gala? Ecco come giocherebbe l'Inter se coronasse il sogno Éderson: servono almeno 45 milioni, li spendereste? Trattasi di sogno. Perché l'Atalanta è bottega parecchio cara, perché dopo le bordate di Lautaro e Marotta il futuro di Çalhano Vai su Facebook

Inter, appelli finiti per Taremi e Asllani. Inzaghi si arrende: destino segnato in estate; GdS - Per Taremi e Asllani gli appelli sono finiti: doppio addio in estate; Gazzetta: “Taremi delusione e destino segnato per Asllani, la decisione dell’Inter”.

Inter, destino segnato per Taremi e Asllani. Decisione presa per il futuro - Ma in realtà il suo destino è segnato: in estate sarà addio, a patto di trovare estimatori in giro per ... Scrive fcinter1908.it

Taremi è pronto a rientrare in Italia, aveva saltato il Mondiale per Club a causa della guerra tra Israele ed Iran: l'Inter però vuole cederlo - L'Inter inizierà il raduno per preparare la prossima stagione il 20 luglio ed i nazionali si aggregheranno il 26 luglio. Come scrive eurosport.it