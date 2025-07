Elezioni regionali in Toscana | il popolo Pd invoca Giani Mentre Schlein e Fossi fanno melina Pericolosamente

In Toscana, il cuore pulsante del PD si schiera compatto a sostegno di Eugenio Giani, chiedendo a gran voce la sua ricandidatura per le prossime regionali. Sindaci, circoli e cittadini si mobilitano, mentre alcune figure di spicco come Schlein e Fossi sembrano rallentare, alimentando una tensione che potrebbe avere ripercussioni decisive sul futuro politico della regione. La sfida è aperta: il tempo stringe e la parola definitiva spetta alla segreteria del partito.

Da tutta la Toscana, sindaci Pd (delle province di Livorno e Pisa, dell'Empolese Valdelsa e di altre zone), circoli Dem e semplici elettori premono perchè la segreteria del partito dichiari ufficialmente la ricandidatura di Eugenio Giani a presidente della Regione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni regionali in Toscana: il popolo Pd invoca Giani. Mentre Schlein e Fossi fanno melina. Pericolosamente

In questa notizia si parla di: toscana - giani - elezioni - regionali

Turismo in Toscana, Giani: “Contraddittoria l’impugnazione della legge regionale da parte del governo” - Il presidente Eugenio Giani, durante un convegno in consiglio regionale, ha definito "assolutamente contraddittoria" l’impugnazione della legge toscana sul turismo da parte del governo, focalizzandosi in particolare sugli aspetti relativi agli affitti brevi.

#Regionali #Toscana2025: #Giani in fuga, #Tomasi fatica a farsi conoscere oltre Pistoia #elezioni Vai su X

REGIONALI 2025, SCONTRO GIANI-DE LUCA: “IN TOSCANA SI VOTA AD OTTOBRE, NESSUN RISCHIO PER IL BILANCIO” Sale la tensione politica sulle elezioni regionali 2025. Dopo le dichiarazioni del presidente della Campania Vincenzo De Luca, ch Vai su Facebook

La Toscana ha scelto la data per le elezioni regionali: così dice Giani; Elezioni regionali, i sindaci pisani (del centrosinistra) appoggiano la ricandidatura di Eugenio Giani; Elezioni regionali, i destini intrecciati di Campana e Toscana.

Regionali, Del Ghingaro sfida Giani: “La Toscana va girata, ma va anche governata” - "Occorre affrontare con serietà e continuità le grandi questioni aperte dalla sanità alle disuguaglianze e alla precarietà diffusa" ... Secondo luccaindiretta.it

La Toscana ha scelto la data per le elezioni regionali: così dice Giani - Altri presidenti scelgano pure la strategia del rinvio" ha detto Giani ... Da arezzonotizie.it