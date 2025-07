Torino per Sanabria c’è la fila | due squadra di Serie A sull’attaccante granata ecco di chi si tratta

Il futuro di Antonio Sanabria al Torino si sta rapidamente delineando all'orizzonte: l’attaccante, ormai protagonista di voci di mercato, potrebbe lasciare i granata e sbarcare in una delle due ambiziose squadre di Serie A interessate a lui. Con il contratto in scadenza nel 2026, le prossime settimane saranno decisive per scoprire se il centravanti continuerà a scrivere la sua storia in Piemonte o cambierà maglia.

Antonio Sanabria potrebbe lasciare in estate il Torino, ma rimanere in Serie A: due squadre sul centravanti dei granata Antonio Sanabria potrebbe cambiare maglia già dalla prossima estate, nonostante il contratto con il Torino sia in scadenza nel 2026. Secondo quanto riportato da Transfer.com, oltre all’interesse della Cremonese, anche il Verona si sarebbe fatto avanti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, per Sanabria c’è la fila: due squadra di Serie A sull’attaccante granata, ecco di chi si tratta

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti.

