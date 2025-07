Box Office USA | Lunga vita al re Jurassic World | La Rinascita

Rinascita sta dominando i cinema americani, riportando in vita la magia dei dinosauri e consolidando il suo ruolo di imperatore delle pellicole estive 2025. Con performance da record e un entusiasmo globale, questa nuova avventura promette di lasciare il segno nel cuore degli spettatori di tutto il mondo, segno che il re dei blockbuster è tornato più forte che mai.

Il primo vero campione d’incassi dell’estate 2025 è arrivato. Jurassic World: La Rinascita ha vinto il Box Office USA e ridato linfa alla celebre saga dei dinosauri Universal Pictures. Il nuovo capitolo della saga Jurassic ParkJurassic World (il settimo per essere precisi) sta letteralmente conquistato il pubblico americano, e con esso quello di buona parte del globo. Secondo un articolo del The Hollywood Reporter, infatti, Jurassic World: La Rinascita ha messo a segno un weekend d’esordio ben oltre le stime dei giorni scorsi da 91.5 milioni di dollari, cifra che sale a 147.3 milioni se si prendono in considerazione anche i primi due giorni pre-weekend (dal 2 luglio al 6 luglio). 🔗 Leggi su Universalmovies.it