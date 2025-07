Brics a Gaza raggiungere un cessate il fuoco immediato

Il vertice del BRICS a Rio de Janeiro lancia un appello urgente per la pace a Gaza, invitando tutte le parti coinvolte a impegnarsi in negoziati sinceri per un cessate il fuoco immediato, permanente e incondizionato. La comunità internazionale non può restare a guardare: il rilascio di ostaggi e detenuti rappresenta un passo fondamentale verso una soluzione duratura e la fine delle sofferenze. La speranza è che queste parole si trasformino presto in azioni concrete.

"Esortiamo le parti a impegnarsi in buona fede in ulteriori negoziati per raggiungere un cessate il fuoco immediato, permanente e incondizionato, il pieno ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza e da tutte le altre parti dei Territori Palestinesi occupati ". E' un passaggio della dichiarazione finale del vertice del Brics, a Rio de Janeiro. Nello stesso paragrafo si chiede "il rilascio di tutti gli ostaggi e dei detenuti in violazione del diritto internazionale, e l'accesso sostenuto e senza ostacoli e la consegna di aiuti umanitari ".

