Hamsik racconta | La Juventus mi voleva ma per me il Napoli è sempre stato un top club! Rivelazione dell’ex centrocampista dopo il ritiro

Marek Hamsik, ex stella del Napoli, rivela sorprendenti retroscena sul suo passato e sui desideri di trasferimento, tra cui la Juventus. Tra i tanti club che lo avevano corteggiato, il centrocampista slovacco ha sempre avuto un legame speciale con il Napoli, considerato il suo top club. Ma cosa avrebbe deciso Hamsik se avesse scelto un'altra strada? La risposta svela molto piĂą di quanto si possa immaginare...

Hamsik, dopo il ritiro dal calcio giocato, ha svelato questo retroscena sulla Juventus. Ecco cosa ha detto l’ex centrocampista del Napoli. A CalcioNapoli24, Marek Hamsik ha svelato questo retroscena sul suo passato da giocatore. Un aneddoto che riguarda anche un passaggio (sfumato) nei bianconeri. PAROLE – «Inter, Milan, Juve, Dortmund, Chelsea, ci sono state tante squadre che mi volevano. Ringrazio i tifosi del Napoli che sono venuti, il calcio si gioca per i tifosi e quelli del Napoli sono speciali. All’inizio non era facile dire no, poi passando gli anni è stato diverso perchĂ© per me Napoli è sempre stato un top club giĂ quando giocavo io». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hamsik racconta: «La Juventus mi voleva, ma per me il Napoli è sempre stato un top club!». Rivelazione dell’ex centrocampista dopo il ritiro

In questa notizia si parla di: hamsik - juventus - napoli - racconta

Lobotka parla così di Hamsik al termine di "Punto 17", la sua partita d'addio al calcio Il centrocampista azzurro racconta come Marek lo abbia aiutato soprattutto nel suo difficoltoso primo periodo napoletano, facendosi sentire anche a distanza Nessun dub Vai su Facebook

Hamsik, Due volte no ad Allegri e la storiella anti-Juve smontata: Non fu il giallo a Pjanic...; Hamsik a CN24: Gol del 2-3 alla Juve? Dissi parolacce in slovacco dall'euforia: andai a cercare papĂ tra i tifosi. La mia reazione al primo The Champions al San Paolo; Hamsik, Due volte no ad Allegri e la storiella anti-Juve smontata: Non fu il giallo a Pjanic....

Marek Hamsik si ritira dal calcio giocato, Napoli gli regala una targa: “Capitano indimenticabile” - Medaglia e targa del Comune di Napoli a Marek Hamsik, storico capitano del Club Azzurro, nel giorno della partita di addio al calcio giocato ... Riporta fanpage.it

Hamsik si ritira: "In passato mi hanno cercato tante squadre, tra cui la Juventus e l'Inter" - Lo slovacco ha parlato del suo ritiro ai microfoni di CalcioNapoli24: "Inter, Milan, Juve, Dortmund, Chelsea, ci sono state tante squadre che ... Secondo tuttojuve.com