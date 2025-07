Inondazioni in Texas si temono 100 vittime nel centro estivo

Le inondazioni nel Texas stanno causando una tragedia senza precedenti, con il rischio che le vittime possano superare le 100 unità nel centro estivo colpito. Mentre la natura si abbatte violenta, sono già polemiche sulle politiche di austerità del Dipartimento per l’efficienza governativa, un tempo guidato da Elon Musk, che alimentano il timore di ulteriori conseguenze per la sicurezza e il benessere dei cittadini. La situazione richiede attenzione e azione immediata per prevenire ulteriori drammi.

È destinato a salire il bilancio delle alluvioni in Texas: si temono 100 vittime nel centro estivo colpito. Intanto, finiscono sotto accusa i tagli lineari del Doge, il Dipartimento per l'efficienza governativa che era guidato da Elon Musk prima della rottura con il presidente americano Donald Trump.

Alluvioni in Texas, si temono 100 vittime - Le recenti alluvioni in Texas stanno lasciando un bilancio drammatico, con almeno 100 vittime e il timore che il numero possa salire.

La tragedia in Texas, si temono quasi 100 vittime; ASIA TODAY Iran, 40 le vittime dell'esplosione al porto di Shahid Rajaee; Uragano Helene, si aggrava il bilancio: 130 vittime. Ad Asheville si temono 600 morti.

Alluvione in Texas, si temono quasi 100 vittime - Le piogge continuano incessanti in Texas, dove il bilancio per le alluvioni si avvicina drammaticamente ai 100 morti.

Strage di bimbi a causa dell'alluvione in Texas, giovane eroe muore per salvare la famiglia: oltre 50 vittime - Almeno 15 bambini sono tra le oltre 50 vittime dell'alluvione in Texas, un giovane è morto per salvare la famiglia e intanto si cercano i dispersi