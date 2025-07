Esplosione a Torino parla Madalina Hagiu | Giovanni Zippo ha negato di aver appiccato l’incendio

Un’esplosione scuote Torino, portando alla luce un intricato mistero che coinvolge Madalina Ionela Hagiu e Giovanni Zippo. La 30enne, ancora sconvolta dall’accaduto, ha negato ogni coinvolgimento, chiedendo immediatamente a Zippo se fosse stato lui a causare l’incendio. La vicenda si fa sempre più complessa: cosa c’è dietro questa drammatica esplosione? E soprattutto, chi sta nascondendo la verità?

La 30enne Madalina Ionela Hagiu ha detto di aver chiesto subito a Zippo se fosse stato lui: “Sono distrutta, mi spiace per Jacopo Peretti”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Esplosione a Torino, parla Madalina Hagiu: “Giovanni Zippo ha negato di aver appiccato l’incendio”

Esplosione a Torino è di origine dolosa, l'innesco della guardia giurata per vendicarsi dell'amante Madalina Ionela Hagiu: lei era fuori casa dal fidanzato - Un'esplosione devastante ha sconvolto Torino, lasciando dietro di sé morte e distruzione. L'incidente, avvenuto in via Nizza 389 nel quartiere Lingotto, si è rivelato un atto doloso, forse motivato da vendetta, e non una semplice fuga di gas.

