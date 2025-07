Wimbledon Rublev dura un set poi dominio Alcaraz | lo spagnolo avanza ai quarti

Al Wimbledon di quest’anno, la sfida tra Rublev e Alcaraz ha regalato emozioni intense: un primo set combattuto, poi il dominio dello spagnolo che ha travolto ogni resistenza dell'avversario, conquistando così un posto tra i migliori otto. Una dimostrazione di classe e determinazione che conferma Alcaraz come uno dei protagonisti più affascinanti del torneo. La sua corsa verso la semifinale prosegue, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso e l’anticipazione di un futuro ancora più brillante.

Andrej Rublev strappa solo il primo set a Carlos Alcaraz, spagnolo qualificato ai quarti di finale di Wimbledon Niente da fare per Andrej Rublev. Carlos Alcaraz ha concesso soltanto un set al russo, dandogli l’illusione di potersela giocare ad armi pari con lui. Quando è però uscita la qualità del tennis dello spagnolo, la partita ha preso una piega del tutto diversa a favore del numero 2 del mondo, che si è conquistato ancora una volta i quarti di Wimbledon. Rublev vince il primo set, poi Alcaraz lo demolisce e stacca il pass per i quarti. Ancora una volta, in una parola, “ incontenibile “: dopo aver concesso all’avversario, la vittima di turno che rispondeva al nome di ‘Andrej Rublev’, un set con il punteggio di 6-7 dopo il tie break, Carlos Alcaraz ha preso in mano la situazione e la partita e ha tirato fuori tutta la propria forza, abbattendosi sul tennista russo come un fiume in piena che l’ha reso, appunto, incontenibile. 🔗 Leggi su Sportface.it