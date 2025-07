Nuova idea Inter | un turco al posto di Calhanoglu sfida a un big di Serie A

L'Inter si prepara a rivoluzionare il suo centrocampo, con un nuovo nome turco pronto a sfidare i big della Serie A. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, i nerazzurri intensificano le trattative in cerca di un sostituto di Calhanoglu, puntando a rinforzare la rosa e mantenere alta la competitività . La sfida è aperta: chi sarà il nuovo protagonista al centro del campo interista? Restate con noi per scoprire gli ultimi sviluppi.

Nome nuovo per il centrocampo: i nerazzurri sono alla ricerca di un calciatore che possa eventualmente sostituire il turco Sono giorni intensi per l’Inter di Beppe Marotta. I nerazzurri, dopo aver detto addio al Mondiale per Club venendo sconfitti dal Fluminense, si stanno ancora leccando le ferite. Inter, idea nuova a centrocampo: un turco per sostituire Calhanoglu (LaPresse) – Calciomercato.it I vicecampioni d’Europa, infatti, devono fare i conti con diversi casi che non fanno dormire sonni tranquilli a Cristian Chivu. Innanzitutto c’è da risolvere la questione Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco appare sempre più intenzionato a lasciare l’Inter per approdare a Istanbul e vestire la maglia del Galatasaray. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nuova idea Inter: un turco al posto di Calhanoglu, sfida a un big di Serie A

In questa notizia si parla di: inter - turco - idea - posto

Inter-Lazio: Chalha sbatte su Rovella, cartellino giallo per il turco  Diretta 0-0|?Parma-Napoli e le altre: palo di Anguissa - Inter e Napoli si affrontano in una sfida vibrante, con sfide come il palo di Anguissa e decisioni importanti come il cartellino giallo a Chalha.

Inter, chiamata di pace tra Lautaro e Calhanoglu: ma il turco non cambia idea, lascerà i nerazzurri https://tinyurl.com/23rrng87 #inter #LautaroCalhanoglu #LitetraLautaroeCalhanoglu #Nerazzurri Vai su Facebook

Al momento l'Inter non vuole neanche pensare all'idea di dover fare definitivamente a meno di #Calhanoglu, nonostante il grande agitarsi del procuratore, Gordon Stipic, volato in Turchia e sempre vicino al Galatasaray GDS Vai su X

Inter a caccia del sostituto di Calhanoglu, idea Kokcu: il Benfica vuole 40 milioni; Calha ai saluti, l'Inter a caccia del sostituto: idea Kokcu, il Benfica vuole 40 milioni; Fanatik - Calhanoglu non cambia idea: vuole il Galatasaray e l'ha ribadito ai dirigenti dell'Inter. Primi contatti tra club.

Inter, chi prenderà il posto di Calhanoglu? Diversi profili studiati - Hakan Calhanoglu e l’Inter molto probabilmente hanno chiuso, soprattutto dopo ieri, dopo la rottura con Lautaro Martinez. sportpaper.it scrive

Inter, Calhanoglu al Manchester: idea di scambio - Saranno ore calde in casa Inter per conoscere il futuro di Hakan Calhanoglu. Lo riporta calciomercato.it