Maltempo allerta meteo in Veneto e Friuli Pioggia e grandinate chiusa l' Alemagna sul Fadalto Gli aggiornamenti

di un avviso importante per tutti i residenti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, dove si prevedono intense precipitazioni, grandinate e possibili disagi alla viabilità. La protezione civile invita a prestare massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti: la sicurezza viene prima di tutto. Restate collegati per ulteriori informazioni e consigli utili durante questa difficile ondata di maltempo.

Una forte ondata di maltempo è attesa per la giornata di oggi, 6 luglio, in particolare per il tardo pomeriggio e la sera, e si prolunegherà fino all'8. Si tratta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Maltempo, allerta meteo in Veneto e Friuli. Pioggia e grandinate, chiusa l'Alemagna sul Fadalto. Gli aggiornamenti

