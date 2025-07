Tibetani in esilio Cina vieta feste per il Dalai Lama in Tibet

più semplici espressioni di devozione, noi tibetani in esilio celebriamo con orgoglio e speranza il 90° compleanno del Dalai Lama, simbolo di pace e resilienza. È una testimonianza di come la fede e la solidarietà possano superare ogni ostacolo imposto dall'oppressione. In questa occasione, ci uniamo nel ricordo e nella lotta per la libertà dei nostri fratelli nel Tibet.

In occasione del 90o compleanno del Dalai Lama, il Kashag, ovvero il gabinetto del governo tibetano in esilio, ha dichiarato che le autorità cinesi stanno impedendo con la forza alla popolazione tibetana di svolgere ogni attività religiosa, anche la più ordinaria, per onorare il loro leader. "In questa speciale occasione, mentre il governo cinese continua a proibire con la forza ai nostri fratelli tibetani in Tibet di dedicarsi anche alle attività religiose più elementari, come l'offerta di incenso e l'innalzamento di bandiere di preghiera in onore del compleanno del loro guru principale", ha dichiarato il Kashag in una nota riportata da Efe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tibetani in esilio, Cina vieta feste per il Dalai Lama in Tibet

In questa notizia si parla di: tibetani - esilio - dalai - lama

Dalai Lama: "Dopo la mia morte sarà nominato successore fra tibetani in esilio, non sarà scelto da Pechino", no della Cina: "Decidiamo noi" - Il Dalai Lama, guida spirituale e simbolo di pace, ha annunciato che il suo successore non sarà scelto da Pechino, ma tra i tibetani in esilio.

Il Dalai Lama, guida spirituale dei buddisti tibetani, ha compiuto oggi 90 anni. Migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo si sono radunati a Dharamshala, ai piedi dell’Himalaya, dove il leader vive in esilio dal 1959, per partecipare a una settimana di fest Vai su Facebook

Il Dalai Lama,guida spirituale del popolo tibetano,festeggia il suo 90esimo compleanno a McLeod Ganj,ai piedi dell’Himalaya indiano,dove vive in esilio dal 1959 e dice: “Spero vivere “altri 30 o 40 anni”per continuare a "servire il Dharma del Buddha”. Vai su X

Una vita da Dalai Lama, quasi tutta in esilio; Tibetani in esilio, Cina vieta feste per il Dalai Lama in Tibet; I 90 anni del Dalai Lama: una vita per la pace.

Tibetani in esilio, Cina vieta feste per il Dalai Lama in Tibet - In occasione del 90/o compleanno del Dalai Lama, il Kashag, ovvero il gabinetto del governo tibetano in esilio, ha dichiarato che le autorità cinesi stanno impedendo con la forza alla popolazione tibe ... Scrive quotidiano.net

Una vita da Dalai Lama, quasi tutta in esilio - La massima autorità spirituale del buddismo tibetano compie 90 anni, 88 dei quali passati a fare lo stesso lavoro ... Come scrive ilpost.it