Non voglio che le persone mi vedano come il calciatore che ha speso il cancro

Salva Ferrer non desidera essere ricordato solo come il calciatore che ha affrontato il cancro, ma come un esempio di resilienza e determinazione. La sua storia, ricca di successi e sfide personali, dimostra che anche nelle avversità si può trovare la forza di andare avanti. È tempo di guardare oltre le voci e riconoscere il valore della sua perseveranza, perché il vero spirito sportivo è fatto di cuore e coraggio.

Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: Salva Ferrer (Martorell, 1998) ha vivido de todo en su carrera como futbolista. Un debut de ensueño con el Nàstic de Tarragona, el club de su infancia, una aventura trepidante en Spezia con ascenso incluido a la Serie A y una cesión al Anorthosis de Chipre de por medio. y la peor cara de una enfermedad que le ha dejado huella. Para bien. Fueron más de 500 días de una batalla de la que ha salido ganador y con más hambre que nunca. Su calvario comenzó en noviembre de 2023, cuando jugaba cedido en la Liga de Chipre. Notó un bulto en el cuello, le hicieron pruebas y le detectaron a tiempo un linfoma de Hodgkin: un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, una parte importante del sistema inmunitario del cuerpo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Non voglio che le persone mi vedano come il calciatore che ha speso il cancro”

