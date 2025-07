Skriniar dà un indizio di mercato? L’ex obiettivo Juve esce allo scoperto su questa squadra e poi…fa dietrofront! Cosa è accaduto la ricostruzione

Il mercato si infiamma: Skriniar, ex obiettivo della Juve, ha rivelato un indizio sul suo futuro. Tra sorprese e cambi di direzione, le sue parole alimentano i rumors e accendono l’attesa dei tifosi. Cosa ci riserva il destino del difensore? La ricostruzione di questa vicenda svela dettagli sorprendenti che potrebbero rivoluzionare gli equilibri di mercato. Restate con noi per scoprire cosa è successo davvero.

Skriniar ha svelato questo indizio di mercato, uscendo così allo scoperto sul futuro in questa squadra. Le dichiarazioni dell’ex obiettivo della Juve. A CalcioNapoli24 primo della partita di addio al calcio giocato di Marek Hamsik, l’ex obiettivo bianconero Milan Skriniar ha rilasciato queste dichiarazioni: «Io al Napoli? Mi piacerebbe giocare con Lobotka, è uno dei miei migliori amici. Vediamo». Poi al fischio finale ha leggermente cambiato versione, spegnendo o raffreddando le voci di mercato. NAPOLI – « Su Napoli sono solo voci, ho vissuto 7 anni e mezzo in Italia e mi manca. Ho il procuratore italiano e amici italiani, l’Italia è sempre nel mio cuore». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Skriniar dà un indizio di mercato? L’ex obiettivo Juve esce allo scoperto su questa squadra e poi…fa dietrofront! Cosa è accaduto, la ricostruzione

