Idf 54 mila richiami entro luglio pure a ultraortodossi

L'Idf si prepara a inviare 54 mila richiami di leva entro luglio, estendendo l'obbligo anche agli ultraortodossi. Un piano rigoroso che mira a rafforzare l'applicazione della legge tra i giovani dai 16 ai 26 anni, con conseguenze severe per chi non risponde alle convocazioni. Questa misura segna un passo deciso verso il rispetto delle norme militari, sottolineando l'importanza dell’obbligo di servizio per tutti i cittadini coinvolti.

L'Idf prevede di inviare 54 mila ordini di leva obbligatoria entro la fine di luglio, con un piano rafforzato per l'applicazione della legge che riguarda anche gli ultraortodossi. I provvedimenti riguarderanno tutti i cittadini soggetti all'obbligo di leva, dai 16 ai 26 anni. Secondo fonti militari, chi non risponderĂ a tre convocazioni sarĂ classificato come disertore giĂ dopo 12 giorni dal terzo avviso. L'Idf ha chiarito che l'applicazione della norma riguarderĂ tutte le fasce della popolazione, non solo gli haredim. Nel quadro delle nuove misure, saranno istituiti posti di blocco e punti di controllo nelle principali arterie stradali, all'ingresso di aree popolate, per intercettare i disertori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf, 54 mila richiami entro luglio, pure a ultraortodossi

