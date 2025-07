Maltempo treno Italo colpito da un fulmine fermo vicino Milano | ritardi

Il maltempo che ha investito la Lombardia domenica pomeriggio ha causato disagi sui collegamenti ferroviari. Un treno Italo, colpito da un fulmine vicino a Milano, è rimasto fermo, generando ritardi e disagi ai passeggeri. Mentre l’azienda si impegna a spostare i viaggiatori su un treno sostitutivo, il conto dei minuti di attesa continua a salire. Scopriamo insieme cosa è successo e come si stanno muovendo le compagnie per risolvere la situazione.

Nel corso del nubifragio che ha colpito la Lombardia intorno alle 18 di domenica, un treno Italo che copriva la tratta da Milano a Roma è stato colpito da un fulmine all’altezza di Melegnano, vicino il capoluogo lombardo, dove è ora fermo. Dall’azienda fanno sapere che i viaggiatori verranno spostati su un altro treno, che è quasi in arrivo, per proseguire il viaggio. Al momento il ritardo accumulato è di circa 70 minuti, che potrebbero crescere visto che va ancora effettuata l’operazione di trasbordo. Da Italo fanno sapere che, anche se la causa non è imputabile all’azienda ma al maltempo, la societĂ ha deciso di dare ai viaggiatori il 100% di indennizzo e anche un voucher pari al 100% del prezzo pagato per il biglietto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo, treno Italo colpito da un fulmine fermo vicino Milano: ritardi

In questa notizia si parla di: treno - colpito - italo - fulmine

Kiev, la tregua è finita: Mosca bombarda l’Ucraina con 108 droni. Colpito un treno merci - Il leader di Kiev ha inviato un appello alla Russia per un cessate il fuoco preventivo in preparazione ai negoziati previsti in Turchia.

Un Italotreno in collegamento tra Milano e Roma è fermo sulla linea che unisce il capoluogo lombardo a Bologna, all'altezza di Melegnano, perché è stato colpito da un fulmine. #ANSA Vai su X

SPAL -L’AMAREZZA DEGLI SPECIALISSIMI Un sogno che non può e non deve tramontare La notizia che la SPAL non sarà iscritta al prossimo campionato di Serie C è un fulmine che ha colpito dritto il cuore della nostra città . Non solo i tifosi.. Anche chi, com Vai su Facebook

Treno Italo colpito da un fulmine, fermo sulla Milano-Bologna; Maltempo, treno Italo colpito da fulmine nel Milanese: ritardi fino a 1 ora; Treno Italo colpito da un fulmine fermo a Melegnano, si ipotizza il trasbordo 'in linea': come funziona.

Treno Italo colpito da fulmine,fermo sulla Milano-Bologna - Un Italotreno in collegamento tra Milano e Roma è fermo sulla linea che unisce il capoluogo lombardo a Bologna, all'altezza di Melegnano, perché è stato colpito da un fulmine. Da ansa.it

Treno Italo colpito da un fulmine, fermo sulla Milano-Bologna - Un Italotreno in collegamento tra Milano e Roma è fermo sulla linea che unisce il capoluogo lombardo a Bologna, all’altezza di Melegnano, perché è stato colpito da un fulmine. Lo riporta msn.com