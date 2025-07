Calciomercato Inter Dodò è l’ultima idea per la fascia destra | la trattativa può entrare nel vivo se dovesse partire Dumfries! È sfida a due rivali per averlo

L’estate di calciomercato dell’Inter si infiamma: Dodò, talento brasiliano classe 1998, potrebbe essere la scelta d’emergenza per la fascia destra in caso di partenza di Dumfries. La trattativa si scalda con una sfida a due tra grandi club italiani e non solo, mentre il futuro del terzino viola si fa sempre più incerto. La posta in gioco è alta: riuscirà l’Inter ad assicurarsi l’esterno giusto? Il mercato si svelerà presto.

Calciomercato Inter, Dodò è l'ultima idea per la fascia destra se dovesse partire Dumfries! È sfida a due rivali per averlo. L'estate di Dodò si preannuncia rovente. Il terzino brasiliano classe 1998, reduce da una stagione brillante con la maglia della Fiorentina, è al centro dell'interesse di diverse big italiane e non solo. Il suo contratto con i viola scade nel 2027, ma il mancato accordo sul rinnovo, legato a un adeguamento salariale tardivo, ha aperto scenari di mercato importanti. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, la società toscana valuta il giocatore almeno 25 milioni di euro.

