Nel fosso col trattore ferito un 62enne

Un incidente sconvolgente si è verificato nel cuore della campagna di Bagnacavallo: un uomo di 62 anni, impegnato alla guida di un trattore John Deere, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto in un fosso. Trasportato d’urgenza con l’elicottero al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena, le indagini sulla dinamica sono in corso. La comunità si domanda come sia potuto accadere e quali misure siano necessarie per prevenire simili tragedie.

Bagnacavallo (Ravenna), 6 luglio 2025 – E’ stato trasportato in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il 62enne residente alle porte di Conselice che nel tardo pomeriggio di oggi, mentre al volante di una trattore ‘John Deere’ stava percorrendo via Rotella Superiore (stretta strada in aperta campagna alle porte di Bagnacavallo ) con direzione di marcia via Sant’Andrea-San Vitale, per cause al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna, nell’ effettuare una manovra in retromarcia ha perso il controllo del mezzo agricolo finendo nel fossato, terminando la sua corsa su una fiancata e rimanendo incastrato con un braccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nel fosso col trattore, ferito un 62enne

