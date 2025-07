Pistoia | bambino di 7 anni rischia di annegare nella piscina di casa E’ grave

Un drammatico episodio scuote Pistoia, dove un bambino di soli 7 anni ha rischiato di perdere la vita annegando nella piscina di casa. Trasportato d'urgenza con l'elicottero Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ora si trova in condizioni critiche. Un richiamo forte alla prudenza e alla massima attenzione nelle attività in acqua, per prevenire tragedie che possono capitare in un attimo. La sicurezza dei nostri piccoli deve essere sempre una priorità assoluta.

Un bambino di 7 anni è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per una sindrome da annegamento L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pistoia: bambino di 7 anni rischia di annegare nella piscina di casa. E’ grave

