Napoli altro che Ndoye o Zhegrova | De Bruyne porta l’esterno

Napoli si prepara a rafforzare il suo organico con operazioni di grande livello, puntando a completare la rosa per la nuova stagione. Beukema e Lang sono ormai prossimi alla firma, pronti a unirsi a un progetto ambizioso. Ma la vera novità è l’arrivo di De Bruyne, che porta un esterno di qualità a prezzo di saldo. È una strategia che fa sognare i tifosi partenopei: il mercato azzurro si sta rivelando più ricco che mai.

Il club azzurro lavora per completare la rosa a disposizione di Conte: Beukema e Lang sono virtualmente fatti, il secondo esterno lo porta De Bruyne a prezzo di saldo (Ansa Foto) – SerieAnews Beukema e Lang non hanno ancora firmato, non hanno nemmeno disputato le visite mediche ma si possono considerare senza alcun dubbio il terzo ed il quarto acquisto della sessione estiva di mercato del Napoli. I due voleranno senza dubbio a Dimaro per il ritiro degli azzurri, con la dirigenza che chiuderà ogni discorso in questa settimana. D’altronde il Bologna ha già ingaggiato Vitik, il sostituto dell’olandese e con il PSV Eindhoven tutti i documenti sono ormai a posto. 🔗 Leggi su Serieanews.com