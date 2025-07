Cuneo precipita per 50 metri in montagna | muore alpinista in Val Maira

Un tragico incidente scuote le Alpi piemontesi: un alpinista ha perso la vita in Val Maira, precipitando di 50 metri nella zona di Rocca Castello. L’allarme è stato lanciato da un testimone e dal suo compagno di cordata, mentre affrontavano la difficile Via Sigismondi. Questa tragedia ci ricorda quanto le montagne siano affascinanti ma imprevedibili, mettendo in evidenza l’importanza della massima attenzione e preparazione in ogni salita.

Un alpinista è morto in Piemonte dopo essere precipitato mentre si trovava in montagna in Val Maira, in provincia di Cuneo, nella zona di Rocca Castello. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15 dapprima da una persona che si trovava in zona e ha assistito all’incidente, poi dal compagno di cordata dopo pochi minuti. Secondo la ricostruzione, la cordata era impegnata nella salita della Via Sigismondi quando, all’altezza della seconda sosta, l’uomo è precipitato restando appeso alle corde una cinquantina di metri piĂą in basso. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, con il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cuneo, precipita per 50 metri in montagna: muore alpinista in Val Maira

