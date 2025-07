Europei Juniores di Nuoto Italia splendida a Samorin | vince 14 medaglie e la Classifica per Nazioni

Gli Europei Juniores di nuoto a Samorin sono stati un trionfo per l’Italia, che ha conquistato ben 14 medaglie, dominando la classifica per nazioni con 923 punti. Una performance da applausi che testimonia il talento e la crescita della nuova generazione di nuotatori azzurri. Questi risultati straordinari rafforzano la nostra posizione nello scenario internazionale e promettono un futuro brillante per il nuoto italiano. La passione e l’impegno degli atleti italiani continuano a sorprendere e a far sognare.

Una grande Nazionale Italiana Juniores di Nuoto conquista 14 medaglie agli Europei di Samorin (Slovacchia). Gli ori sono stati 4, insieme a 7 argenti e 3 bronzi. Gli Azzurri hanno staccato il primo posto in Classifica per Nazioni con ben 923 punti. La Gran Bretagna è arrivata seconda con 725 punti. Terza è stata la Germania con 605. Il Medagliere, gli allori vinti e i convocati – Fonte federnuoto.it. MEDAGLIERE AZZURRO A SAMORIN ORI (4) – 4×100 stile libero 3’18?34 Francesco Ceolin (50?08), Daniele Del Signore (49?36), Luca Antonio Scampicchio (49?83) e Daniel D’Agostino (49?07) – 200 stile libero Bianca Nannucci 1’58?41 – 4×200 stile libero 7’56?06 CR EJ Lucrezia Domina (1’59?69 pp), Bianca Nannucci (1’59?65), Chiara Sama (1’59?19) e Alessandra Mao (1’57?53) – 4×100 mista 4’04?30 Benedetta Boscaro (1’01?98), Irene Burato (1’09?15), Caterina Santambrogio (58?86) e Alessandra Leoni (54?31) ARGENTI (7) – 4×100 stile libero 3’41?69 Alessandra Leoni (55?56), Ludovica Di Maria (56?14), Alessandra Mao (55?15) e Caterina Santambrogio (54?84) – 50 dorso Daniele Del Signore 25?25 – 1500 stile libero Emma Vittoria Giannelli 16’13?11 – 200 dorso Daniele Del Signore 1’57?94 pp – 4×100 mista mixed Daniele Del Signore (54?64), Michele Longobardo (1’01?01), Caterina Santambrogio (59?19) e Alessandra Mao (55?46) – 800 stile libero Emma Vittoria Giannelli 8’29?65 pp – 4×200 stile libero 7’16?51 Andrea Zanin (1’49?41 pp), Gabriele Valente (1’49?87), Francesco Pernice (1’49?42), Alberto Ferrazza (1’47?81) BRONZI (3) – 4×100 stile libero mixed 3’29?37 Daniele Del Signore (50?11), Daniel D’Agostino (49?10), Alessandra Leoni (55?59) e Caterina Santambrogio (54?57) – 200 rana Michele Longobardo 2’10?88 pp RIJ – 400 stile libero Emma Vittoria Giannelli 4’09?05 pp LA SQUADRA AZZURRA A SAMORIN 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

