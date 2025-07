Netanyahu parte verso gli Usa | Lavoriamo per accordo alle nostre condizioni

Benjamin Netanyahu si prepara a un importante incontro a Washington, confidando che il dialogo con Donald Trump possa aprire nuove prospettive per la pace. Con una squadra di negoziatori inviata con istruzioni precise, il premier israeliano mira a raggiungere un accordo favorevole alle proprie condizioni. La diplomazia in movimento promette di essere decisiva: secondo quanto dichiarato, questa visita potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle relazioni e nelle trattative regionali.

“ Stiamo lavorando per raggiungere un accordo alle nostre condizioni. Ho inviato una squadra” di negoziatori “con istruzioni chiare”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando con i giornalisti sulla pista dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv prima della sua partenza per Washington, dove incontrerĂ il presidente americano Donald Trump. “Il colloquio con Trump può far progredire la situazione”, ha aggiunto. Secondo quanto riferito dal suo ufficio al Times of Israel, l’incontro fra lui e Trump è in programma per lunedì alle 18.30 ora di Washington, in Italia mezzanotte e mezza della notte fra lunedì e martedì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Netanyahu parte verso gli Usa: “Lavoriamo per accordo alle nostre condizioni”

In questa notizia si parla di: netanyahu - accordo - nostre - condizioni

Trump: forcing su Netanyahu per un accordo con Hamas - L'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente ha portato Trump a esercitare pressioni su Netanyahu per raggiungere un accordo con Hamas.

MEDIO ORIENTE | Hamas: Netanyahu pone condizioni impossibili per un accordo. Wafa, raid israeliani a Gaza City e Khan Yunis #ANSA Vai su Facebook

#MedioOriente Pressing di #Herzog su #Netanyahu, che domani sarĂ da Trump a Washington. "Promuovere un accordo per riportare a casa tutti i nostri ostaggi", "costo non semplice ma sono fiducioso" scrive l'ufficio del presidente israeliano dopo l'incontro Vai su X

Netanyahu parte verso gli Usa: Lavoriamo per accordo alle nostre condizioni; Netanyahu vola da Trump: Vogliamo riportare a casa tutti gli ostaggi e distruggere Hamas | I fondamentalisti: Uccideremo i membri delle milizie che lottano per Israele; Israele, Iran e Hamas, la guerra in diretta | Scomparso turista francese in Iran. La mossa degli sceicchi di Hebron.

Medioriente: Netanyahu verso Usa, lavoriamo per accordo alle nostre condizioni - "Stiamo lavorando per raggiungere un accordo alle nostre condizioni. Si legge su msn.com

Netanyahu da Trump e negoziatori a Doha. Herzog, accordo anche se ha un prezzo - Nonostante abbia definito "inaccettabili" le modifiche richieste da Hamas per accettare la proposta di accordo lanciata dagli Usa, e ... Lo riporta iltempo.it