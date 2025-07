Motoclub Discorsi Pochi porta i bambini in sella | grande successo per il Corso Hobby Sport ad Arezzo

Il Motoclub “Discorsi Pochi” di Arezzo ha appena concluso con grande entusiasmo il corso Hobby Sport, un evento dedicato ai più giovani e alle loro famiglie. Un successo che unisce passione, divertimento e sicurezza, portando i bambini in sella con entusiasmo e consapevolezza. Grazie all’esperienza dei tecnici e alla collaborazione con la CSAS-FMI, si apre una nuova strada per avvicinare le nuove generazioni al mondo del motociclismo, garantendo un futuro ricco di passione e responsabilità.

Si è concluso con entusiasmo il Corso Hobby Sport organizzato dal Motoclub "Discorsi Pochi" di Arezzo, sotto l'egida della CSAS-FMI (Commissione Sviluppo Attività Sportive della Federazione Motociclistica Italiana). Una giornata all'insegna del divertimento, della passione per le due ruote e, soprattutto, della sicurezza, pensata per avvicinare i più piccoli al mondo del motociclismo. Grazie all'esperienza e alla professionalità dei tecnici federali Fabio Franci e Dario Calugi, numerosi bambini hanno potuto provare per la prima volta l'emozione di guidare una moto, affrontando un percorso di avviamento studiato per introdurre in modo semplice e protetto le basi di questa affascinante disciplina sportiva.

