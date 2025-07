Alluvione Texas fiume di fango a Georgetown | le immagini impressionanti

L’alluvione in Texas ha trasformato Georgetown in un teatro di caos e distruzione. Le immagini impressionanti del fiume di fango che attraversa la città raccontano una storia di forza devastante e fragilità umana. La violenza naturale si è abbattuta sulla regione con piogge torrenziali, lasciando dietro di sé un percorso di emergenza e speranza. È un richiamo potente alla resilienza di una comunità colpita duramente, mentre le autorità sono ancora in attesa di stime ufficiali.

Le impressionanti immagini del fiume di fango che ha attraversato la città di Georgetown, in Texas, nella giornata di venerdì, quando lo Stato americano è stato colpito da una violenta alluvione che ha ucciso almeno 67 persone e provocato decine di dispersi. Il video, filmato da un residente, mostra acque impetuose e in rapido movimento, mentre le piogge torrenziali si abbattevano con forza sulla regione. Le autorità evitano di fornire stime ufficiali sui dispersi: "La situazione è in continua evoluzione", dicono.

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

Devastante alluvione in Texas, esonda il fiume Guadalupe. Fango e acqua travolgono alcuni campi estivi con centinaia di ragazzini. Ventiquattro morti, decine di giovani dispersi Vai su X

Strage per l'alluvione in Texas, polemiche per la mancata allerta Sale ancora il numero delle vittime dell'alluvione in Texas, dove il fiume Guadalupe... Vai su Facebook

