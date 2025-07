Omicidio a Luino | padre di 57 anni muore accoltellato dal figlio adottivo

Un tragico episodio scuote Luino, dove un uomo di 57 anni, cittadino svizzero, è stato brutalmente accoltellato dal figlio adottivo di 25 anni durante una violenta lite familiare. Nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo è deceduto prima di arrivare in ospedale. La drammatica vicenda si conclude con l’arresto dell’aggressore, fermato dai carabinieri sul luogo. La comunità si interroga su come prevenire simili tragedie all’interno delle famiglie.

Luino (Varese) – Accoltellato in serata dal figlio adottivo, un uomo di 57 anni, cittadino svizzero è morto prima ancora di arrivare in ospedale. L’aggressore, 25 anni, è stato fermato dai carabinieri di Luino. Secondo quanto ricostruito sarebbe scoppiata una violenta lite all’interno di un appartamento in pieno centro, dove vive la famiglia, la situazione sarebbe degenerata e all’improvviso uno dei due figli adottivi, il venticinquenne, avrebbe aggredito il padre, ferendolo mortalmente con alcuni fendenti. Poi si sarebbe allontanato dall’abitazione. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi, sul posto gli operatori sanitari e i carabinieri della Stazione di Luino, che sono riusciti a rintracciare e a bloccare il giovane in una via del centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio a Luino: padre di 57 anni muore accoltellato dal figlio adottivo

