Rotella (Ascoli Piceno), 6 luglio 2025 – È stata una grande festa. Un grandissimo abbraccio che il borgo di Rotella ha voluto dare al suo figlio più amato, il calciatore Riccardo Orsolini. L’evento fortemente voluto dal sindaco Giovanni Borraccini, ha richiamato un intero paese, ma erano presenti anche parecchi tifosi dell’Ascoli e tanti arrivati pure da Bologna per l’occasione. D’altronde Riccardo è riuscito in questi anni a farsi voler bene da tutti e da capitano del Bologna ha alzato qualche mese fa la Coppa Italia dopo la vittoria contro il Milan riportando un trofeo in rossoblù dopo 51 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riccardo Orsolini torna a casa per la sua festa: “Che emozione, dico grazie alla mia famiglia”

