Macerata e Urbino percorsi sostegno art 6 | posti vuoti nei primi tre gradi

Le Università di Macerata e Urbino hanno concluso le iscrizioni ai percorsi di specializzazione sul sostegno ex art. 6, ma i dati evidenziano una criticità: per tre dei quattro gradi di scuola, i posti vacanti superano le domande ricevute. Solo per la secondaria di secondo grado si procederà con una graduatoria. Questa situazione solleva interrogativi sulle future strategie di formazione e inserimento nel mondo dell’istruzione.

