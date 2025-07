Vento tuoni e grandine a Genova Alberi caduti un tetto di lamiera spazzato via e un motociclista ferito | Foto

Una tempesta devastante si è abbattuta su Genova, portando tuoni, grandine e vento furioso. Alberi caduti, un tetto di lamiera spazzato via e un motociclista ferito sono solo alcuni degli effetti di questa furiosa ondata. Decine di chiamate ai vigili del fuoco e numerosi interventi testimoniano la drammatica situazione nelle zone di Valpolcevera, Sampierdarena e Val Bisagno. Una vera e propria emergenza che mette in evidenza la forza imprevista della natura.

Si segnala un incremento dell'attività temporalesca su Ovest Emilia, specie sulla fascia pedecollinare piacentina e parmense, con fenomenologia localmente associata a grandine e raffiche di vento al transito dei temporali. Radar su bit.ly/radarCMER Vai su Facebook

