14enne massacrata da due coetanee il video finisce sui social Orrore in Italia

smartphone, trasformando un orribile momento di violenza in un video virale sui social. Un episodio che scuote l’Italia e ci invita a riflettere sulla spirale di odio e indifferenza che ormai permea le nostre comunità. È urgentemente necessario intervenire per fermare questa deriva e proteggere le nuove generazioni da simili tragedie, perché dietro uno schermo si nasconde spesso una realtà molto più dolorosa di quanto sembri.

Il buio della sera aveva avvolto il parco quando l’appuntamento si trasformò in un incubo. Le risate si spensero, soffocate dal rumore sordo dei colpi. Calci, pugni, violenza gratuita che si abbatteva su una ragazzina di quattordici anni, inerme di fronte all’odio incomprensibile di due coetanee. Ogni colpo al volto, ogni spinta, veniva amplificato dalle voci beffarde di altri giovani che, invece di intervenire, filmavano la scena con i loro smartphone. Un video agghiacciante, destinato a diventare virale, a raccontare una storia di brutalità e indifferenza. La vittima, il corpo scosso dai lividi e la mente segnata da un’esperienza indicibile, è stata trasportata in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - 14enne massacrata da due coetanee, il video finisce sui social. Orrore in Italia

