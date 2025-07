Media esplosioni su una petroliera in un porto russo

Un’ondata di esplosioni scuote il porto russo di Ust'-Luga, coinvolgendo la petroliera Eco Wizard, presumibilmente legata alla misteriosa flotta ombra russa. La detonazione ha causato una massiccia fuoriuscita di ammoniaca, sollevando preoccupazioni ambientali e di sicurezza internazionale. Questa drammatica sequenza di eventi apre uno squarcio su scenari ancora poco chiari, lasciando il mondo con interrogativi inquietanti. Almeno due esplosioni si sono verificate, ma le implicazioni sono ancora tutte da chiarire.

Due esplosioni si sono verificate sulla petroliera Eco Wizard, forse appartenente alla flotta ombra russa, nel porto russo di Ust'-Luga, nella regione di Leningrado. La petroliera trasportava un carico di ammoniaca e si è verificata una fuoriuscita di notevole entità della sostanza. Lo riporta Rbc-Ucraina citando la pubblicazione russa The Insider, un messaggio del Ministero dei Trasporti russo e canali di monitoraggio. Almeno due esplosioni si sarebbero verificate durante il carico di ammoniaca al terminal portuale. In seguito, la petroliera si è inclinata sul lato sinistro e ha iniziato ad affondare.

