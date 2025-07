Calciomercato è finita per le italiane | Gyokeres firma per un top club

Il calciomercato italiano si chiude con un colpo di scena internazionale: Viktor Gyokeres sceglie un top club europeo, lasciando Napoli e Juventus a bocca asciutta. Dopo settimane di trattative e tanta attesa, il bomber svedese firma per una cifra record di 80 milioni di euro, battendo la concorrenza e segnando una svolta nel mercato. La corsa ai grandi nomi non si ferma, e ora l’attenzione si sposta sui prossimi colpi da capogiro.

Gyokeres ha scelto il suo futuro, ecco dove andrà : 80 milioni di euro e concorrenza battuta. Grande svolta nel mercato calcistico europeo. Dopo settimane di trattativa, e tantissime voci di mercato: Viktor Gyokeres ha deciso. (Ansa) tvplay.it Nulla da fare per le italiane, Napoli e Juventus, che avevano messo il bomber nel mirino. Gli azzurri hanno virato il loro interesse verso Lorenzo Lucca e, in alternativa, Darwin Nunez. La Juventus, invece, ha portato a termine l’acquisto di Jonathan David, di fatto mettendo a segno un colpo importante in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Calciomercato, è finita per le italiane: Gyokeres firma per un top club

