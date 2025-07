Maltempo allerta meteo in Veneto e Friuli Chiusa l' Alemagna sul Fadalto a Vittorio veneto esonda il fiume Meschio Gli aggiornamenti

di un'allerta meteo che coinvolge il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, dove si registrano chiusure importanti come l'Alemagna sul Fadalto a Vittorio Veneto e l'esondazione del fiume Meschio. Con precipitazioni intense e temporali improvvisi, è fondamentale tenersi aggiornati: ecco gli ultimi sviluppi e le precauzioni da adottare per affrontare al meglio questa ondata di maltempo.

Una forte ondata di maltempo è attesa per la giornata di oggi, 6 luglio, in particolare per il tardo pomeriggio e la sera, e si prolunegherà fino all'8. Si tratta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Maltempo, allerta meteo in Veneto e Friuli. Chiusa l'Alemagna sul Fadalto, a Vittorio veneto esonda il fiume Meschio. Gli aggiornamenti

