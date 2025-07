Leone fugge da un parco in Turchia e aggredisce un agricoltore

Un leone fuggito da un parco vicino ad Antalya ha scatenato il panico, aggredendo un agricoltore e mettendo in allerta le autorità. La fuga ha suscitato preoccupazione tra locali e turisti, ma la vicenda si è conclusa con l'abbattimento dell'animale per garantire la sicurezza pubblica. Un episodio che ricorda quanto siano fondamentali le misure di sicurezza nelle riserve e nei parchi di animali selvatici.

Un leone fuggito da un parco divertimenti vicino alla località turistica turca di Antalya è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dopo aver aggredito un uomo, secondo quanto riportato dal governatore e dai media locali. L'uomo ha riportato ferite non gravi ed è stato comunque trasportato in ospedale. Il leone è fuggito dal suo recinto nella riserva Land of Lions a Manavgat, circa 60 chilometri a ovest di Antalya, nelle prime ore del mattino. Secondo il quotidiano BirGun, il leone ha poi attaccato un agricoltore che dormiva in un campo di pistacchi con la moglie. L'uomo ha lottato con il leone prima che questo scappasse.

