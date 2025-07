Perché Giuseppe Zippo avrebbe fatto esplodere una casa a Torino? Parla la donna al centro del caso

Nel cuore della tragedia di via Nizza a Torino, le parole di Madalina Hagiu svelano un frammento di verità nascosto tra sospetti e dolore. La donna, protagonista di un dramma che ha sconvolto la città, apre il suo cuore raccontando i retroscena di una vicenda intricata fatta di passione, gelosia e incertezza. Ma cosa si cela dietro quella terribile esplosione? La risposta potrebbe cambiare tutto.

'Gli ho domandato se fosse stato lui. Mi ha risposto: non lo so '. Nel cuore della tragedia di via Nizza, a Torino, c'è la voce tremante di Madalina Hagiu. La donna che abitava nell'appartamento da cui si è sprigionata l' esplosione che ha ucciso Jacopo Peretti, e che ora racconta per la prima volta i retroscena di una storia segnata da gelosia, fuoco e sospetti. Madalina viveva con il suo compagno Salvatore Ferrone, ma aveva una relazione con Giuseppe Zippo, la guardia giurata che è indagata per omicidio volontario. I due si erano visti anche pochi giorni prima del disastro: «Il 22 giugno siamo andati a ballare insieme, poi mi ha accompagnata in stazione.